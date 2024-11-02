FAW объявила о старте российских продаж шасси Tiger 6G

К одной из ключевых особенностей Tiger 6G «поднебесный» производитель относит мотор FAW DE, рабочий объем которого составляет 3800 см3. Силовая установка доступна в двух версиях, она может выдавать 160 и 180 л.с. Размер колесной базы составляет от 3300 до 5300 мм, в числе прочего за безопасность отвечают системы ASR и ESP.

Tiger 6G достались LED-фары, которые должны повышать уровень защиты и грузов, и самого водителя. Кабину в FAW называют комфортной и просторной. Цифровая комбинация приборов получила экран с диагональю восемь дюймов. Кроме того, можно рассчитывать на дополнительный 10-дюймовый тачскрин, ему провели русификацию.

Шасси Tiger 6G, предназначенное для грузовиков с полной массой 9 и 12 тонн, можно оборудовать надстройками под все виды фургонов и спецтехники.

Напомним, в конце августа мы писали, что появился прайс на новый среднетоннажник из Нижнего Новгорода «Валдай 12». Цены на него объявили сразу поступления первых товарных машин к официальным дилерам бренда.