FAW объявила о старте российских продаж шасси Tiger 6G

Tiger 6G достались LED-фары, которые должны повышать уровень защиты и грузов, и самого водителя. Кабину в FAW называют комфортной и просторной. Цифровая комбинация приборов получила экран с диагональю восемь дюймов. Кроме того, можно рассчитывать на дополнительный 10-дюймовый тачскрин, ему провели русификацию.
Шасси Tiger 6G, предназначенное для грузовиков с полной массой 9 и 12 тонн, можно оборудовать надстройками под все виды фургонов и спецтехники.
Напомним, в конце августа мы писали, что появился прайс на новый среднетоннажник из Нижнего Новгорода «Валдай 12». Цены на него объявили сразу поступления первых товарных машин к официальным дилерам бренда.