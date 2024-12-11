Водители грузовиков и курьеры выбились в лидеры по зарплатам в России

В нашей стране логистику включили в пятерку отраслей, где предлагают наиболее высокие зарплаты. Оказалось, что в этой сфере образовался дефицит работников в половине специальностей. В текущем году с января по ноябрь ощутимо вырос спрос на водителей и курьеров. И больше всего не хватает именно тех, кто способен управлять грузовиком.

За год количество вакансий водителей, в том числе грузового транспорта, увеличилось на 48% или до 609 тыс. предложений. В итоге эта позиция стала наиболее востребованной в логистической отрасли. Курьеров теперь требуется на 39% больше, чем раньше, для их найма разместили 189 тыс. объявлений, свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и «Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов» (АвтоГрузЭкс).

В 2024 году медианная зарплата водителей грузовиков и курьеров составила 129 тыс. и 117 тыс. рублей соответственно. Им предлагали больше денег, чем менеджерам — начальникам складов и руководителям отделов логистики. Причем зарплаты водителей большегрузов росли наиболее высокими темпами.

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