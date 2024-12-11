Sollers Atlant получил российскую «механику»

Грузовичку Sollers Atlant вслед за малотоннажниками семейства Argo досталась отечественная коробка передач на шесть ступеней, которую начали выпускать на производственной площадке ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Такую трансмиссию решено устанавливать на все варианты исполнения «Атланта», оснащенного 150-сильным дизельным мотором объемом 2,7 л.

Представители Sollers уверены, что новая 6-ступенчатая «механика» отечественного производства является одним из основных технических преимуществ Atlant. Подобранный ряд передач дает возможность по-максимуму реализовать возможности мотора. Подразумеваются снижение уровня вибрации, шумов и повышение топливной экономичности в том числе на большой скорости. Кроме того, это важный этап на пути локализации автомобиля.

Напомним, Sollers Atlant сохраняет лидерство по продажам в сегменте LCV среди прочих моделей бренда. За 11 месяцев 2024-го своих владельцев нашли 7685 таких грузовичков, что на тысячу с лишним штук больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Sollers осваивает производство новых китайских грузовиков и пикапов. Обрусевшие модели в КНР носят имя Hebei Triring.