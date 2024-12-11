Sollers Atlant получил российскую «механику»

Представители Sollers уверены, что новая 6-ступенчатая «механика» отечественного производства является одним из основных технических преимуществ Atlant. Подобранный ряд передач дает возможность по-максимуму реализовать возможности мотора. Подразумеваются снижение уровня вибрации, шумов и повышение топливной экономичности в том числе на большой скорости. Кроме того, это важный этап на пути локализации автомобиля.
Напомним, Sollers Atlant сохраняет лидерство по продажам в сегменте LCV среди прочих моделей бренда. За 11 месяцев 2024-го своих владельцев нашли 7685 таких грузовичков, что на тысячу с лишним штук больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Sollers осваивает производство новых китайских грузовиков и пикапов. Обрусевшие модели в КНР носят имя Hebei Triring.