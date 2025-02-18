В России сертифицировали коммерческий фургон «Сова»

На российские дороги допустили коммерческий электромобиль Sova 25, полная масса которого составляет 2,5 т. Новинка прошла процесс сертификации для нашего рынка и получила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). «Сова» способна проехать без подзарядки более двух сотен километров, начальная цена составляет 4,5 млн рублей.

Под капотом Sova 25 установлен мотор мощностью 81,6 л.с., максимальная скорость ограничивается отметкой 90 км/ч. На зарядку, обеспечивающую 100-километровый пробег, требуется 30 мин. Владельцы фургончика могут рассчитывать на бесплатное техническое обслуживание, пока машина не проедет более 150 тыс. км или не станет старше трех лет, сообщает компания «Сова Моторс».

Габариты Sova 25 составляют 4490x1610x1900 мм. Производитель подчеркивает, что при таких размерах фургон достаточно компактен, а это позволяет маневрировать в тесных дворах. Объем кузова «Совы» составляет 5,1 куб. м, доступна трехсторонняя погрузка. Внутрь поместятся грузы длиной до 2,6 м, масса которых не превышает тонну. Кроме того, электрокар разработан с учетом особенностей нашего климата.

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