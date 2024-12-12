И электрический «Барсук»: вся малотоннажная рать COMTRANS International-2024

Развозные фургоны — довольно обширное семейство различных машин с полной массой от 3 до 18 тонн — всегда пользовались неплохим спросом на российском рынке, хотя производителям такой техники приходится нелегко: конкуренция в сегменте всегда была высока, а нынче, как показала выставка COMTRANS International-2024, и подавно. Сегодня, как убедился портал «АвтоВзгляд» потребителю предлагаются почти одинаковые малотоннажники из огромного списка.

Конструкция всех таких машин практически одинакова: короткая бескапотная кабина, дизельный двигатель, механическая коробка передач, рессорная подвеска (пневмобаллоны сзади появляются у тяжелых моделей), дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Именно так и выглядели все без исключения новинки рынка, представленные на нынешнем мотор-шоу.

В том числе и продукция такого серьезный игрока, как китайская компания Forland, дочерняя структура хорошо известной у нас марки Foton. «Форланд» продал уже больше шести миллионов ТС в пятидесяти странах мира, хотя прежние попытки обосноваться и в России успехом у бренда не увенчались. Но на этот раз, похоже, марка пришла всерьез и надолго, ведь ее в нашей стране представляет компания МБ Рус.

1/2

Пока китайские товарищи привезли три модели классической конструкции: Forland 3 (3,5 т полной массы, 2,5-литровый турбодизель мощностью 154 л.с.), Forland 8 (7,99 т, дизель объемом 2,8 л, 152 л.с.), и старший Forland12 (11,99 т, дизель 4,5 л мощностью 209 л.с., 8-ступенчатая «механика»).

Что немаловажно, на всех машинах уже установлены надстройки отечественного производства из морозоустойчивого материала, а в их стандартную комплектацию входят ABS, система контроля курсовой устойчивости, кондиционер, круиз-контроль, и прочие нужные «фишки».

Грузовички Forland также адаптированы для эксплуатации в России: улучшена термоизоляция кабин, установлены более мощные аккумуляторы, стабилизатор задней подвески, топливные фильтры с подогревом и догреватель охлаждающей жидкости двигателя. На шасси распространяется фирменная гарантия — 3 года без ограничения пробега.

Фото автора.

На соседнем стенде расположился прямой конкурент «Форланда» — бренд Ambertruck. Широкую гамму коммерческих машин под этим именем выпускает авторитетный и хорошо известный российский автопроизводитель «Автотор».

Через 45 дилеров уже продано больше шестисот дизельных грузовиков трех серий: JL, JM и SM, охватывающих диапазон масс от 3,5 до 11,99 т. Машины оснащаются тремя типами дизелей подходящих параметров: объемом 2,8 л (107 л.с.), 2,9 л (156 л.с.) и 3,8 л (166 л.с.)., агрегатированных с механическими коробками передач

Дополнительные преимущества покупателю дает выбор двигателей экологического уровня Euro IV. Модификации расширяются еще и за счет разных длин (как общих, так и межосевой базы). Кроме того, на «Автоторе» автомобили получили ряд доработок специально для российских условий эксплуатации, включая дополнительную окраску рам, нанесение антигравийного покрытия и защитной пленки на кабины, воскование скрытых полостей. Гарантия составляет 24 месяца или 200 000 км пробега.

Кроме дизельных, «Автотор» предлагает и электрические варианты малотоннажников под собственной странной маркой Brock («Барсук»). Учитывая, что предприятие построило новые заводы электродвигателей, силовой электроники и аккумуляторов, такая программа логична. Она включает пока две модели полной массой 7,5 и 16 тонн. Мощность двигателей (кВт) и емкость батарей (кВт*ч) составляют, соответственно, 115/81 и 160/246. Запас хода: 200 и 340 км.

Фото автора.

Кроме этого, калининградцы предлагают клиентам и новую программу ремоторизации. Она заключается в замене отработавшей свое силовой линии на электрическую. Устанавливается все новое целиком: электродвигатель на 64 кВт, редуктор, силовая электроника с блоками управления, литий-железо-фосфатная батарея, обеспечивающая запас хода в 220 км.

Кстати сказать, «электробарсук» был не единственным представителем «зеленых» коммерческих авто этой выставке. Вполне серийный продукт привез и китайский концерн Sany. Его шеститонная машина (по паспорту — 3,6 т) на рессорной подвеске приводится в действие синхронным электродвигателем мощностью 115 кВт, расположенным прямо на заднем мосту. Литий-железо-фосфатная батарея имеет емкость 106 кВт*ч. Запас хода в груженом состоянии — 300 км, без груза — 500 км, во что, правда, верится слабо.

Фото автора.

Из других новинок в этом классе стоит отметить грузовичок Dongfeng Z55N HolyPan. В нем самом ничего нового нет, зато в названии зашифрован новейший материал кузова. Это сэндвич-панель из современного углеволокна, отличающаяся легкостью и отличными изоляционными свойствами.