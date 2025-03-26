Бензиновые версии «Газель Next» получили усиленную коробку передач

С марта «механикой» на 5 ступеней с увеличенным ресурсом обзавелись бензиновые и газобензиновые модификации «Газель Next». Это касается автомобилей с цельнометаллическими кузовами, в число которых входят комби, фургоны и микроавтобусы. Усиленная коробка передач должна продлить жизнь их трансмиссии и повысить степень унификации внутри семейства.

Корпус усиленной «ручки» для «Газель Next» сделан их трех элементов. В конструкции используется проставка с промежуточной опорой вторичного и промежуточного валов. При помощи скользящей вилки производитель применяет фланцевое соединение вместо подвижного шлицевого. В результате у «триста тридцатой» коробки передач нет хвостовика. Из-за выносливости раньше ее устанавливали только на дизельные машины.

За счет модернизации станочного парка на заводе-изготовителе расширились производственные мощности по коробкам 330 Нм. Сейчас их шаг за шагом внедряют на всю линейку автомобилей, которым раньше предназначалась «механика», способная передать до 250 Нм крутящего момента.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи «Газелей» и «Соболь NN» с моторами Евро-5.