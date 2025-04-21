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УАЗ представил новый аварийно-спасательный автомобиль для МЧС

Новинка построена на базе «Профи»

К преимуществам модели, расширившей линейку спецназначения, производитель из Ульяновска относит проходимость, а также внутреннюю вместимость вкупе с эргономикой и многофункциональность. По сути, речь идет о свежем варианте фургона на полноприводном шасси УАЗ «Профи». Он может играть роль передвижного пункта транспортного и весового контроля, патрульно-постовой или кинологической служб.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение УАЗ представил новый аварийно-спасательный автомобиль для МЧС

Новый аварийно-спасательный транспорт для МЧС является совместной разработкой УАЗа и его многолетнего партнера «Рускомтранса». Эту разновидность фургона создали, чтобы оперативно доставлять команды спасателей туда, где возникают чрезвычайные ситуации. Каркасный автомобиль сделан из стеклопластика, модель получила две задние двери. Верхняя — подъемная, на газовых упорах, нижняя — распашная. Кабина отделена от грузового отсека перегородкой, вмещает пять человек, включая водителя.

В кузове установлены стеллажи под инструменты и крепления для лестницы длиной почти два метра. Внутренняя облицовка грузового отсека сделана из рифленого алюминия, что повышает защиту от случайных повреждений.

В обширный список спецоборудования вошла гидравлическая насосная станция, плюс бензорез, электродрель, бензопила и электроперфоратор. Кроме того, на борту есть переносная электростанция на 4,5 кВт, гидрокостюмы и альпинистское снаряжение. Не будем забывать про санитарные сумки для оказания первой помощи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что для УАЗ «Профи» расширили моторную гамму.

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