Российские продажи новых тяжелых грузовиков обрушились на 54%

По итогам прошлого года россияне приобрели 46,9 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV). По сравнению с результатами 2024-го спрос рухнул на 54%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику АО «ППК». Эксперты подчеркивают, что речь идет об антирекорде — минимальной реализации, зафиксированной за последние пять. Прежде такое случалось в 2022-м, когда своих владельцев нашли лишь 69,2 тыс. большегрузов.

Около половины тяжелых грузовиков, пристроенных в 2025-м, оказались выпущены годом ранее. В то же время каждый восьмой или 12,9% сошел с конвейера в 2023-м. Абсолютно свежие машины составили в районе 40%.

Как и раньше, в России больше всего ценят седельные тягачи, на которые пришлось 33,5%. Однако они продемонстрировали и максимальный минус в сегменте — 69%. Вторая строчка из-за 29,2% принадлежит спецтехнике, тройку лидеров с 19,2% замкнули самосвалы.

