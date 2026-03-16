В России начал восстанавливаться рынок новых грузовиков

В нашей стране стал понемногу приходить в себя рынок новых большегрузов. Роль альтернативы свежим зарубежным моделям могут сыграть нераспроданные стоки лизинговых компаний.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Альфа-лизинг». По мнению экспертов, реализация грузовиков начнет налаживаться ко второму полугодию 2026-го, если сохранится динамика по снижению ключевой ставки.

На сегодняшний день отечественные лизинговые компании располагают ощутимыми запасами ликвидного грузового транспорта, который сошел с конвейера с 2022-го по 2024-й. У подобных машин небольшой пробег и все прозрачно в юридическом плане. Кроме того, ценник обычно находится ниже рынка на 15-30%.

Напомним, в прошлом году рынок лизинга грузовиков в РФ сжался на 47%, а спрос — на 66%. Однако во второй половине 2025-го лизинговые продажи увеличились на 17%, а доля машин, приехавших к нам из-за рубежа, достигла отметки 38%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему наш рынок большегрузов оказался на грани полного краха.