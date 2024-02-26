Российский электромобиль «АмберАвто А5» шокировал своей ценой

На прошлой неделе «Автотор» раскрыл подробности о первой модели собственной марки «АмберАвто» — седане, получившем название «А5». И хотя завод не сообщил об официальном старте продаж, одна машина все же нашлась у калининградского дилера.

Так, за электрический седан в том автосалоне попросили 3 999 900 рублей — соответствующее предложение обнаружили авторы telegram-канала «Автопоток». Это аж на полмиллиона больше, чем было указано в другом объявлении — одной компании, предоставляющей машины по подписке. В нем говорилось, что полная стоимость калининградского электромобиля — 3,5 млн. рублей.

Напомним, переднеприводный седан имеет электрический синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 225 Нм, тяговую батарею на 60,2 кВт·ч с заявленным запасом хода до 520 км по методике CLTC. «АмберАвто А5», представляющий собой китайский JMEV Yi марки JMC, стал первой моделью нового бренда, который «Автотор» создал специально для электромобилей.

Поначалу «АмберАвто А5» будут продаваться и эксплуатироваться только в Калининградской области. Это позволит автопроизводителю оперативно получать обратную связь о модели и вносить необходимые доработки в ее конструкцию.