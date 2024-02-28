Apple окончательно отказалась от создания собственного электромобиля

Американский технологический гигант рассчитывал освоить новый для себя рынок электромобилей, много лет активно работая над этой задачей, но в итоге от своих амбициозных планов отказался. Компания Apple признала, что стать автопроизводителем ей не суждено и закрыла тему «электричек».

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники внутри «Яблока», главный операционный директор Джефф Уильямс и Кевин Линч, вице-президент, отвечающий за проект Titan, в рамках которого и шла работа над электромобилем, лично объявили сотрудникам о сворачивании разработки.

Около 2000 человек из Special Projects Group, занимавшихся автомобилем, будут переведены в подразделение искусственного интеллекта под руководством исполнительного директора Джона Джаннандреа. В автомобильной команде Apple также были задействованы несколько сотен инженеров по аппаратному обеспечению и дизайнеров, в том числе из Aston Martin, Lamborghini, BMW и Porsche, которые могут либо перейти в другие подразделения компании, либо уволиться.

Напомним, что американцы начали работать над электрокаром в 2014 году, нацелившись на создание полностью беспилотного электромобиля с голосовым управлением. На протяжении десяти лет концепция проекта и его руководители неоднократно менялись, но ездовые прототипы для обкатки технологий Apple были созданы, хотя в итоге это ни к чему не привело.

Ожидалось, что компания отложит выпуск модели стоимостью около 100 000 долларов до 2028 года и снизит уровень ее автономности с полностью беспилотного до продвинутых ассистентов водителя. Но в итоге на фоне замедления роста и мировых, и американских продаж электромобилей из-за высоких цен и отсутствия зарядной инфраструктуры, топ-менеджмент Apple принял окончательное решение о закрытии «Титана». Аргументом в пользу такого шага послужило нежелание компании тратить сотни миллионов долларов в год на проект, который, возможно, никогда не увидит свет.