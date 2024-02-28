Chery готовит пять электрокроссоверов для России под брендом Tiggo

Компания Chery анонсировала расширение линейки гибридов и электромобилей для российского рынка. Первая новинка должна появиться уже в 2024 году.

Известные в России модели Chery Tiggo из семейства «простых» кроссоверов трансформируется в отдельный суббренд для гибридных и полностью электрических автомобилей. На российский рынок, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», китайцы планируют вывести сразу пять новых кроссоверов – три гибрида и две «электрички».

Среди них будут как компактные, так и среднеразмерные модели. Новинки предложат как в моноприводном, так и в полноприводном вариантах. Особенностью всех новоявленных Chery Tiggo станет их адаптация под российские условия.

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Первенцем нового суббренда должен стать кроссовер EQ7. Первый экземпляр модели уже прибыл в Россию для сертификационных испытаний. По предварительным данным, новинка получит 211-сильный мотор и батарею на 67 кВт•ч с ориентировочным запасом хода в 550 км. Привод – исключительно задний. Данных о стоимости модели пока нет. Ожидается, что в продаже EQ7 появится примерно через полгода.

По ценовому позиционированию новые гибриды и электромобили должны быть близки к моделям с бензиновыми двигателями, чтобы клиенты могли выбирать между разными типами силовой установки. Другой информации о грядущих премьерах Chery Tiggo для России нет – известно только, что три из анонсированных гибридов будут новыми поколениями уже известных на российском рынке моделей.