Эксперты назвали точное число электромобилей в России

По оценке аналитиков агентства «Автостат», на начало 2024 года в России числится 39,1 тысячи электромобилей — примерно 0,1% всех легковых моделей в стране. А ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД сообщил, что парк электромобилей за прошлый год вырос на 75% — с 22,5 до 39,7 тысяч машин. В пятерку самых популярных у покупателей марок входят Nissan (15 000 штук и почти 40% парка), Tesla (5500), Zeekr (3700), VW (2500) и Evolute (2200). На остальные марки приходится менее полутора тысяч электрокаров.
Среди моделей первенство в РФ электромобилей ожидаемо удерживает Nissan Leaf (14 900 штук), Zeekr 001 (2900), Tesla Model 3 (2200) и Tesla Model Y (1600), а также Volkswagen ID.4 (1600). Кроме них в стране более тысячи экземпляров приходится только на бюджетный Evolute i-Pro и премиальный Porsche Taycan — прочих моделей «электричек» в России менее тысячи.