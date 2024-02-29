Эксперты назвали точное число электромобилей в России

В 2023 году число электромобилей в нашей стране выросло почти вдвое, но все равно на долю «зеленых» авто приходится менее одного процента от всего российского парка легковых машин.

По оценке аналитиков агентства «Автостат», на начало 2024 года в России числится 39,1 тысячи электромобилей — примерно 0,1% всех легковых моделей в стране. А ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД сообщил, что парк электромобилей за прошлый год вырос на 75% — с 22,5 до 39,7 тысяч машин. В пятерку самых популярных у покупателей марок входят Nissan (15 000 штук и почти 40% парка), Tesla (5500), Zeekr (3700), VW (2500) и Evolute (2200). На остальные марки приходится менее полутора тысяч электрокаров.

Среди моделей первенство в РФ электромобилей ожидаемо удерживает Nissan Leaf (14 900 штук), Zeekr 001 (2900), Tesla Model 3 (2200) и Tesla Model Y (1600), а также Volkswagen ID.4 (1600). Кроме них в стране более тысячи экземпляров приходится только на бюджетный Evolute i-Pro и премиальный Porsche Taycan — прочих моделей «электричек» в России менее тысячи.