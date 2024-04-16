Chery анонсировала премьеру флагманского гибридного кроссовера

Китайская марка накануне домашнего автосалона в Пекине объявила о готовящейся премьере нового кроссовера, который не просто войдет в гамму моделей Tiggo, а возглавит ее.

Напомним, что в конце февраля этого года Chery объявила, что трансформирует семейство своих кроссоверов Tiggo в отдельный суббренд, который будут представлять исключительно гибридные и полностью электрические транспортные средства. При этом традиционные SUV марки также сохранят привычные нам имена. Но вернемся к анонсированной компанией премьере.

Свою новинку Chery описывает как «лидера следующей волны развития, сфокусировавшего в себе глобальные ресурсы, возможности и результаты марки в области исследования и разработок». Заявлено, что новый Tiggo «использует режимы движения нового поколения и передовые технологии для экологически чистых путешествий».

Технических данных об этом транспортном средстве нет, но объявлено, что машина получит подключаемую гибридную силовую установку. Все подробности о новом Chery Tiggo будут раскрыты ближе к концу апреля, когда, повторим, в Пекине начнет работу международный автосалон, который и станет местом дебюта флагманского кроссовера китайского бренда.