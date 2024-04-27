Стала известна стоимость электровэна Evolute i-Van

Анонсированный еще в конце прошлого года электрический минивэн i-Van пока в продаже не появился, но журналисты уже выяснили цену нового Evolute. Бюджетной модель, увы, не будет.

По информации портала «Цена Авто», с учетом государственных субсидий на покупку электромобилей новый Evolute i-Van у дилеров будет стоить от 3 065 000 рублей. При этом сроки начала продаж не названы, но ожидается, что реализация «электрички» начнется во втором-третьем квартале 2024 года. Детальное оснащение и стоимость модели раскроют ближе к началу поставок машин в торговые точки.

Напомним, что семиместный электровэн длиной 5135 мм с колесной базой 3000 мм получит раздельные капитанские кресла на втором ряду и цельный диван на третьем, а возможность трансформации салона позволит при необходимости превратить минивэн в фургон.

Evolute i-Van будет доступен с электромотором на 122 л. с. и 300 Нм крутящего момента, а литий-железо-фосфатная батарея 67,5 кВт•ч обеспечит запас хода до 400 км. С помощью медленной зарядки аккумулятор можно зарядить за 15 часов, а в режиме быстрой батарея пополнится с 30% до 80% за 37 минут.