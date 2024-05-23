Voyah Free получил версию с увеличенным запасом хода на одном электричестве

Премиальный кроссовер Voyah обзавелся новой модификацией. Компания анонсировала версию Free 318, индекс которой отсылает не к мощности, а к автономности на электротяге.

Новое исполнение модели визуально ничем не выдает своей сущности — отличить Free 318 от прочих вариантов Voyah можно исключительно по красным тормозным суппортам. Дизайн интерьера пока не рассекречен, поскольку официальная премьера SUV состоится 30 мая. Но технические характеристики уже известны. Автомобиль сохранил 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с., который выступает в роли генератора для зарядки тяговой батареи, емкость которой не озвучена.

Увеличить запас хода позволил отказ от переднего электромотора — Free 318 доступен с единственным 272-сильным электрическим двигателем на задней оси и, соответственно, задним приводом. Дальность хода машины на одной зарядке заявлена на уровне 318 км по стандарту CLTC. Стоимость новинки и возможность появления Voyah Free 318 в России не названы.