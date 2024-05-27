Пикап Tesla Cybertruck выставили на продажу в России

Несмотря на то, что модели Tesla в Россию официально не поставляются, любой электромобиль американской марки можно купить без проблем. Включая новейший Tesla Cybertruck, объявление о продаже которого обнаружил портал «АвтоВзгляд» на популярном интернет-сервисе.

В продаже на сервисе «Авто.ру» появился первый в стране электропикап. Модель в особом приветственном исполнении Foundation Series, выставленная на ресурсе «Авто.ру», оснащена двухмоторной силовой установкой и полным приводом. Электродвигатели развивают суммарно 612 л.с. мощности и 1008 Нм крутящего момента, а встроенная батарея 123 кВт•ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 550 км.

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За 36 900 000 рублей состоятельным российским фанатам Tesla предложено приобрести один из 1000 экземпляров Cybertruck Foundation Series. В США модель стоит $140 000-170 000, а у нас, с учетом расходов на транспортировку и растаможку, электрокар обойдется минимум в 14 млн. рублей. На машину 2024 года выпуска с пробегом 120 километров продавец предоставляет гарантию до апреля 2029 года.