Chery может официально вывести на российский рынок электрокроссовер iCar 03

Электрокроссовер iCar 03, дебютировавший в Китае в конце этой зимы, уже продается в России по «серым» схемам. Но не исключено, что в обозримом будущем он выйдет на наш рынок официально — на такие мысли наводят свежие фотографии машин, «пойманных» на стоянке одного московского дилера.

Новенькие iCar 03 без регистрационных знаков заметили на дилерской парковке наши коллеги из «Авто.ру». Что это за автомобили? Варианта три. Первый — автосалон привез машины для «серой» перепродажи. Второй — их привез дистрибьютор, чтобы испытать в российский условиях и принять окончательное решение о выводе новинки на рынок. Третье — положительное решение уже принято, и «электрички» нужны для сертификации.

Но пока остается лишь гадать, ведь комментариев от представительства концерна Chery, увы, нет. И, кстати, далеко не факт, что iCar 03, если все же приедет к нам официально, будет продаваться именно под материнским брендом. Ведь ранее сообщалось, что на экспортных рынках его представят как Jaecoo J6 или Lucano J6. Последней марки в России нет, а вот модельный ряд «Джейку» он вполне мог бы пополнить.

Добавим, что в КНР электрокроссовер iCar 03 имеет две модификации. В первом случае «электричка» оснащается 184-сильным мотором, расположенным на задней оси. Во втором — движками на 279 сил и, соответственно, полным приводом. Именно такие машины и были замечены в Москве. Вариантов аккумуляторных батарей предусмотрено несколько: они обеспечивают максимальную дальность хода от 400 до 500 км.