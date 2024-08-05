Самый дешевый кроссовер Voyah представлен официально

О том, что Voyah (в Китае марка называется Lantu) готовит к премьере новый кроссовер, стало известно еще несколько месяцев назад, когда представители компании опубликовали тизерные снимки экстерьера машины. На прошлой неделе фотошпионы «засветили» ее интерьер, а теперь автомобиль представлен официально. На домашнем рынке он будет продаваться под именем Zhiyin, на внешних — судя по всему, Courage.

Главная особенность Zhiyin/Courage в том, что эта модель получит только электрическую модификацию — гибридная не предусмотрена. В основе кроссовера лежит новое поколение модульной платформы, которая является собственной разработкой компании. Его длина — 4725 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1653 мм, а колесная база — 2900 мм. Новинка будет самым компактным и, скорее всего, самым дешевым SUV в линейке бренда.

Покупателям предложат на выбор несколько версий — с задним и полным приводом. В первом случае мощность мотора достигает от 292 до 313 л.с., во втором — 435 «лошадок». По данным наших китайских коллег, максимальная дальность кроссовера составит от 570 до 900 километров — в зависимости от варианта аккумуляторной батареи: их тоже в гамме несколько.

Сроки начала продаж новой «электрички» пока не называются — даже для китайского авторынка. А потому и готовить о запуске Courage в России преждевременно. Напомним, что сегодня премиальная марка Voyah предлагает в нашей стране три модели: Free, Dream и Passion. Самым доступным, судя по официальному сайту бренда, является гибридный Free: за него просят от 5 млн. рублей с учетом всех возможных скидок по спецпредложениям.