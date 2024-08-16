Exlantix ES, который вот-вот приедет в Россию, может превратиться в универсал

Китайские СМИ опубликовали рендерный снимок необычного Exeed Sterra ES (в Россию приедет как Exlantix ES). Необычное в нем — тип кузова: на сегодняшний день такого универсала не существует, продается только седан. А самое любопытное, что это не просто фантазии «свободных» дизайнеров, а свидетельство того, что концерн Chery действительно изучает возможность расширения линейки за счет пятидверки.

Как сообщает китайский портал Autohome, рендерное изображение универсала Sterra ES опубликовал в своих социальных сетях Хуан Чжаогэнь, один из топ-менеджеров Exeed. Окончательное решение о выводе пятидверки на рынок пока не принято, но такую возможность изучают всерьез. Ведь «сарай» даст бренду пропуск в новый для него сегмент электрических «шутинг-брейков». В Поднебесной этот класс потихоньку набирает обороты.

Напомним, что ранее представители нового для России бренда Exlantix обещали открыть продажи своей первой ласточки — седана ES — до конца этого лета. В нашей стране он будет доступен в единственной модификации с двухмоторной силовой установкой мощностью 480 л.с. и максимальным крутящим моментом 660 Нм. До первой сотни четырехдверка разгоняется за 3,7 секунды. А всего на одном заряде аккумулятора может проехать до 530 км.

Добавим, что официальный сайт Exlantix в России уже запущен. В настоящее время бренд формирует дилерскую сеть. Как только Exlantix ES поступит в продажу, автосалоны начнут принимать предварительные заказы на вторую модель — электрический кроссовер ET.

Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал Exlantix ES. Обзор новинки опубликован здесь.