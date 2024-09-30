Около 100 000 машин BYD попали под отзыв из-за угрозы самовозгорания

Под отзыв попали 96 714 машин китайского бренда. Выяснилось, что внезапно могут загореться BYD Doplhin и Yuan Plus. Речь идет об экземплярах, выпущенных с ноября 2022 по декабрь 2023 года. На данный момент они продаются и в России — по «серой» схеме.

Проблема кроется в дефектном узле. Оказалось, что у десятков тысяч электрокаров BYD Doplhin и Yuan Plus неправильно собран контроллер электроусилителя рулевой колонки. Крышка его корпуса чересчур сильно прилегает к конденсаторам на плате контроллера, поскольку она деформирована. В результате есть шанс на появлении микротрещин при движении. Через определенный промежуток времени они становятся больше, что создает риск замыкания и возгорания, сообщает CarNewsChina.

Виновником ситуации признали поставщика контроллеров. Для владельцев BYD Doplhin и Yuan Plus их отремонтируют бесплатно. Кстати, последний на внешних рынках продается с другим названием — Atto 3. Производитель объявил отзывную кампанию совместно с Государственным управлением КНР по регулированию рынка. Отмечается, что количество машин, нуждающихся в ремонте из-за выявленного дефекта, может вырасти еще больше.

Напомним, в 2024 году BYD планирует представить на китайском рынке более 10 новых моделей. Их поровну распределят между двумя основными линейками бренда. Некоторые, вероятно, доберутся и до России.