В России хотят изменить программу льготного автокредитования

В Минпромторге решили допустить к программе льготного автокредитования электрокары без учета балльной системы оценки локализации. Однако будет условие по использованию критически важных компонентов отечественного производства. Их список составят вместе с представителями ФГУП «НАМИ».

Соответствующие изменения находятся в стадии проработки, сообщает ТАСС. Агентство ссылается на письмо Минпромторга на имя главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова. Ранее он предложил распространить балльную систему оценки локализации на электромобили, чтобы расширить государственную программу льготного кредитования.

В настоящее время программа льготного автокредитования действует для электрокаров Evolute, «Амберавто А5» и «Москвич 3е», которые производятся в России. Речь идет о 35-процентной скидке. Кроме того, условия программы касаются автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с минимальным показателем локализации 1,6 тыс. баллов. Их ценник не должен превышать 2 млн рублей. Проще говоря, это весь модельный ряд брендов LADA, УАЗ, ВИС. В список включены модели ГАЗ с полной массой до 3,5 т и китайский «паркетник» Haval Jolion, выпущенный на заводе под Тулой.

Напомним, ранее мы писали об особенностях эксплуатации электрокаров и гибридов в холодный сезон. Пока «зеленые» автомобили заняли в России небольшую нишу, но они становятся все популярнее.