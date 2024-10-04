У десятков тысяч Tesla Cybertruck нашли опасный сбой

Сервисная кампания затронула 30 000 автомобилей. Владельцам всех этих Tesla Cybertruck придется снова ехать в сервис из-за очередного производственного дефекта автомобиля. Неполадки обнаружились у камеры заднего вида. Выяснилось, что она может выдавать изображение с большой задержкой.

Электропикап отзывают пятый раз за год

В Национальном управлении по безопасности дорожного движения США (NHTSA) уверены, что новые проблемы Tesla Cybertruck существенны и создают риск аварии. После включения заднего хода картинка с камеры заднего вида иногда не отображается пару секунд. Более того, соответствующий дисплей может оставаться вообще пустым до восьми секунд. Пока представители Tesla получили 45 жалоб на эту неисправность, подробностей о столкновениях и трамвах не сообщается, пишет Reuters.

Этот отзыв Tesla Cybertruck считается самым крупным. Последний раз американская компания заявляла, что владельцам электопикапов нужно внепланово что-то менять, в начале лета. Тогда вскрылись проблемы с отделкой и «дворниками», весной неожиданно начала отваливаться педаль акселератора.

Ранее мы писали, что Tesla Cybertruck главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова превратился в «кирпич». По словам руководителя региона, владелец компании Tesla Илон Маск лично отключил электропикап, используя удаленный доступ.