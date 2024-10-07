Первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом привезли к дилерам

Если верить заявлениям производителя, электрический фастбэк Xpeng P7+ считается первой машиной на планете, оснащенной искусственным интеллектом (ИИ). Автомобиль получил новую генерацию аппаратной платформы автономного вождения. В том числе «электричку» могут представить на международном мотор-шоу в Париже, которое открывается 14 октября.

Один из выставочных экземпляров Xpeng P7+ заметили у дилерского центра в Китае, сообщает Car News China. Начало продаж запланировано на четвертый квартал текущего года. Для движения в беспилотном режиме автомобиль будет использовать не лидар, а камеры как у американской Tesla.

Длина автомобиля составляет 5056 мм при колесной базе 3000 мм. Фастбэк получил один электромотор и литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор. Согласно предварительной информации, покупателям предложат две версии — с отдачей 245 и 313 сил. Допускается появление 308-сильной модификации.

Как заявил председатель Xpeng Motors Хэ Сяопэн, миссия Xpeng P7+ заключается в том, чтобы «открыть новую эру умного вождения». Это первая машина компании, которая позволила снизить затраты на 25%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Xpeng запускает новый суббренд электромобилей. Основная задача безымянной марки — предлагать покупателям недорогие, но технологичные электрокары. Они вполне могут добраться и до России.