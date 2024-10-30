В России научились «скручивать пробег» у электрокаров

В нашей стране у электромобилей стали активно подделывать показатель остаточной емкости батареи. Это самая дорогая деталь в «электричках», по которой можно судить о степени износа машины. Потенциальных покупателей обманывают с помощью специального гаджета, работающего от дистанционного брелка — такой же принцип, как с сигнализацией. Мошенник включает хитроумное устройство, когда клиент изучает приглянувшийся электромобиль перед покупкой.

В итоге бортовые приборы автомобиля говорят, что его батарея в приличном состоянии. Но после покупки выясняется обратное, поскольку устройство-обманка уже отключено, сообщает в своем телеграм-канале организация «Союз автосервисов». Подробности выяснил один из мастеров по диагностике в Северной столице.

На сегодняшний день точно известно, что подобный прием работает с популярным и хорошо известным, в том числе на нашем рынке, Nissan Leaf. В его случае остаточную емкость тяговой батареи (SOH или State of Health) одинаково хорошо показывает и комбинация приборов, и приложение LEAF Spy.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне стали чаще покупать «зеленые» автомобили. Спрос на гибриды и модели, «питающиеся» электричеством или газом, вырос в 2,5 раза.