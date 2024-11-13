В России заметили китайский кроссовер Jiyue 01

В Москве в кадр неожиданно попал пятиместный электрический кроссовер Jiyue 01. Его кузов был обклеен камуфляжем. Не исключено, что автомобиль проходил дорожные испытания. А значит, в обозримом будущем в России может появиться еще один новый «поднебесный» бренд.

Фотографии Jiyue 01 опубликовал ресурс «Китайские автомобили. рф». Несмотря на камуфляж, электрокроссовер все равно выдают узнаваемые черты марки — например, Y-образная головная светотехника или LED-полоса ходовых огней. Сзади у «китайца» располагается моноблок из фонарей. К изюминкам Jiyue 01 также можно отнести выдвижные дверные ручки, скошенные задние стойки и пластиковый обвес в нижней части кузова.

Напомним, Jiyue 01 получил такую же силовую установку, как и Zeekr 001. Версия 4WD оснащена парой синхронных двигателей с постоянными магнитами, общая пиковая отдача составляет 544 л.с. Клиенты могут выбирать между двумя батареями — 71,4 и на 100 кВтч. В зависимости от аккумулятора заявленный запас хода Jiyue 01 варьируется от 550 до 720 км.

«Электричка» от Jiyue построена на модульной архитектуре SEA — она же лежит в основе у Polestar 4, Lynk & Co и всех моделей Zeekr. Габариты — 4853х1990х1611 мм, размер колесной базы достигает 3000 мм. Примечательная деталь в салоне — экран с диагональю 35,6 дюйма.

На китайском рынке Jiyue 01 оценили в 3-4,2 млн рублей, если делать пересчет на российскую валюту. У нас кроссовер пока доступен по схеме параллельного импорта, он обходится в 6,5-7 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию приедет электрический кроссовер Zeekr 7X.