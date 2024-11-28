Geely сертифицировала в России кроссовер Galaxy EX5

В России сертификат для Geely Galaxy EX5 будет действовать до 2027 года. Кроссовер приводит в движение 218-сильный электромотор, который может питать батарея на 49,5 либо на 60,2 кВт/ч. Запас хода составляет от 440 до 530 км. В пересчете на наши деньги в Китае этот SUV сейчас стоит 1,65-2 млн рублей. Но реальную цену для отечественного рынка спрогнозировать непросто, поскольку в январе следующего года ставки утильсбора для такого типа машин планируют существенно повысить.

Сроки начала продаж электрической новинки пока неизвестны

Как сообщает портал «Китайские автомобили», сначала «электричку» Geely Galaxy EX5 хотят запустить в России, а потом наладить производство в Белоруссии на заводе «БелДжи». Это должно произойти уже во второй половине 2025 года.

Габариты кроссовера — 4615х1901х1670 мм, длина колесной базы — 2750 мм. В основе модели лежит новая платформа GEA. В плане внешнего вида автомобиль может порадовать плавными линиями кузова, панорамной крышей, «острой» оптикой и выдвижными дверными ручками.

В салоне установлена 10,2-дюймовая комбинация приборов, проекционный дисплей доступен в качестве опции. Двухспицевый руль напоминает букву D, диагональ экрана мультимедийной системы достигает 15,4 дюйма, на борту имеется 16 динамиков. Смартфон можно заряжать без проводов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию официально пожалует «робомобиль» от Geely и Baidu — кроссовер Jidu Robocar 01.