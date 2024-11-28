Geely сертифицировала в России кроссовер Galaxy EX5

Как сообщает портал «Китайские автомобили», сначала «электричку» Geely Galaxy EX5 хотят запустить в России, а потом наладить производство в Белоруссии на заводе «БелДжи». Это должно произойти уже во второй половине 2025 года.
Габариты кроссовера — 4615х1901х1670 мм, длина колесной базы — 2750 мм. В основе модели лежит новая платформа GEA. В плане внешнего вида автомобиль может порадовать плавными линиями кузова, панорамной крышей, «острой» оптикой и выдвижными дверными ручками.
В салоне установлена 10,2-дюймовая комбинация приборов, проекционный дисплей доступен в качестве опции. Двухспицевый руль напоминает букву D, диагональ экрана мультимедийной системы достигает 15,4 дюйма, на борту имеется 16 динамиков. Смартфон можно заряжать без проводов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию официально пожалует «робомобиль» от Geely и Baidu — кроссовер Jidu Robocar 01.