Китайцы раскрыли особенности адаптации кроссовера Avatr 11 для России

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», в качестве российской адаптации для Avatr 11 предусмотрели и полностью русифицированный интерфейс, и возможность отдавать команды кроссоверу голосом на русском языке. Еще один важный момент — наличие зарядного порта, соответствующего европейскому стандарту CCS Combo 2. Оригинальная зарядная станция и кабель для нее достанутся покупателям в подарок.
В начальной комплектации для нашего рынка Avatr 11 оборудован системой подогрева ветрового стекла, руля, передних и задних сидений, а также зеркал заднего вида. Это касается и батареи.
Все адаптированные для РФ «электрички» от Avatr комплектуются слотом для физической SIM-карты нашего стандарта. Предусмотрен даже пакет интернет-трафика, оплаченный заранее. Его должно хватить на пару лет.
Специально для российских автомобилистов создано мобильное приложение, позволяющее управлять кроссовером дистанционно. Хозяину «одиннадцатого» будет полностью доступна вся техническая информация о нем.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Avatr 11 обзавелся в Китае более доступной версией. Новая модификация получила гибридную силовую установку.