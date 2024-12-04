Китайцы раскрыли особенности адаптации кроссовера Avatr 11 для России

Люксовые, как их называет сам производитель, электромобили Avatr из Поднебесной получат ряд особенностей для российского рынка, начиная от дополнительной антикоррозийной защиты и до качественной русификации бортовых систем. В ближайшем будущем нам предложат паркетник Avatr 11, его начнут продавать через официальную дилерскую сеть. Гарантия с момента покупки составляет восемь лет. Плюс китайский бренд обещал особые привилегии для первых клиентов.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», в качестве российской адаптации для Avatr 11 предусмотрели и полностью русифицированный интерфейс, и возможность отдавать команды кроссоверу голосом на русском языке. Еще один важный момент — наличие зарядного порта, соответствующего европейскому стандарту CCS Combo 2. Оригинальная зарядная станция и кабель для нее достанутся покупателям в подарок.

В начальной комплектации для нашего рынка Avatr 11 оборудован системой подогрева ветрового стекла, руля, передних и задних сидений, а также зеркал заднего вида. Это касается и батареи.

Все адаптированные для РФ «электрички» от Avatr комплектуются слотом для физической SIM-карты нашего стандарта. Предусмотрен даже пакет интернет-трафика, оплаченный заранее. Его должно хватить на пару лет.

Специально для российских автомобилистов создано мобильное приложение, позволяющее управлять кроссовером дистанционно. Хозяину «одиннадцатого» будет полностью доступна вся техническая информация о нем.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Avatr 11 обзавелся в Китае более доступной версией. Новая модификация получила гибридную силовую установку.