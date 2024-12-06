Для Папы Римского построили спецверсию электрического «Гелендвагена»

Mercedes-Benz передала Папе Римскому Франциску I особый автомобиль для встречи паломников. За основу папамобиля взят электрический G-Class, представленный в этом году. Глава католической церкви получил внедорожник, который приводят в движение четыре электродвигателя. Новинка получила открытый верх со съемной конструкцией на длинных стойках и кресло на платформе с поручнями и обогревом.

Как сообщают представители Mercedes-Benz, интерьер «Гелендвагена» для Папы Римского выполнен в жемчужно-белых тонах. Правая задняя дверь открывается против хода, а левая бесшовно приварена к кузову. Кресло для понтифика имеет регулировку по высоте, еще два сиденья предназначены для сотрудников службы безопасности.

Общая мощность силовой установки папамобиля составляет 587 л.с. К ней прилагается аккумулятор емкостью 116 кВтч. С места до 96 км/ч такой «Гелендваген», за основу которого взята версия G 580, ускоряется за 4,6 с.

Напомним, Mercedes-Benz занимается поставкой машин Ватикану уже около сотни лет. Первый экземпляр передали в 1930 году для Папы Пия XI, это был Nürburg 460 Pullman.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что электрический «Гелендваген» приехал в Россию.