Названы сроки дебюта «бюджетного» электрокара Tesla

Об этом пишет издание Global China EV. По словам инсайдеров, Tesla Model Q представят в первом полугодии 2025-го. Производство обойдется в два раза дешевле, чем в случае родственного седана Model 3. Кстати, новинка будет на треть легче старшей сестры-четырехдверки. «Кью» начнут собирать на существующем конвейере, новых линий для этого создавать не планируют.
Согласно предварительной информации, Tesla Model Q достанутся силовые установки как с одним, так и с двумя электромоторами. Автомобиль сможет проезжать без подзарядки до пяти сотен километров. Остальные технические характеристики пока неизвестны.
С помощью Model Q американская Tesla рассчитывает нарастить продажи на 30%. Появление этого автомобиля играет стратегическую роль для компании. В то же время официальных подтверждений от «Теслы» пока нет.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что электрокары Tesla признали самыми смертоносными машинами. Оказалось, что шансы погибнуть в «электричке» из США вдвое выше средних.