Названы сроки дебюта «бюджетного» электрокара Tesla

В рамках встречи с инвесторами в Нью-Йорке представители компании Tesla, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, заявили, что собираются выпустить доступную модель. Речь идет об электромобиле под названием Q: на внутреннем рынке он будет стоить в пересчете на рубли 2,98 млн по текущему курсу. Если, конечно, в США не изменят размер субсидий для «зеленых» авто.

Об этом пишет издание Global China EV. По словам инсайдеров, Tesla Model Q представят в первом полугодии 2025-го. Производство обойдется в два раза дешевле, чем в случае родственного седана Model 3. Кстати, новинка будет на треть легче старшей сестры-четырехдверки. «Кью» начнут собирать на существующем конвейере, новых линий для этого создавать не планируют.

Согласно предварительной информации, Tesla Model Q достанутся силовые установки как с одним, так и с двумя электромоторами. Автомобиль сможет проезжать без подзарядки до пяти сотен километров. Остальные технические характеристики пока неизвестны.

С помощью Model Q американская Tesla рассчитывает нарастить продажи на 30%. Появление этого автомобиля играет стратегическую роль для компании. В то же время официальных подтверждений от «Теслы» пока нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что электрокары Tesla признали самыми смертоносными машинами. Оказалось, что шансы погибнуть в «электричке» из США вдвое выше средних.