Первую партию электрических кроссоверов Avatr 11 привезли в Россию

Видео с первой партией Avatr 11 опубликовал портал «Китайские автомобили». Согласно информации издания, пока представители марки занимаются формированием дилерской сети в России. Головной офис рассматривает заявки от потенциальных партнеров из Сочи, Кемерова, Красноярска, Екатеринбурга, а также Челябинска и других регионов нашей страны.
Начало «белых» российских продаж модели «один-один» запланировано на первый квартал текущего года. «Электричка» уже прошла сертификацию, на нее оформили ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Во втором квартале к нам хотят привезти Avatr 12, а в четвертом — Avatr 07.
В конце декабря портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности Avatr 11 для нашего рынка, включая техническую начинку.