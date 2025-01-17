Первую партию электрических кроссоверов Avatr 11 привезли в Россию

В Сети появился видеоролик, снятый на российском складе «поднебесной» марки Avatr. Туда привезли товарные автомобили с индексом 11, которые подготовлены для поставок в дилерские шоу-румы. У паркетников довольно разнообразная цветовая палитра — например, вместо классического черного или белого, клиенты смогут выбрать кузов золотистого оттенка.

Видео с первой партией Avatr 11 опубликовал портал «Китайские автомобили». Согласно информации издания, пока представители марки занимаются формированием дилерской сети в России. Головной офис рассматривает заявки от потенциальных партнеров из Сочи, Кемерова, Красноярска, Екатеринбурга, а также Челябинска и других регионов нашей страны.

Начало «белых» российских продаж модели «один-один» запланировано на первый квартал текущего года. «Электричка» уже прошла сертификацию, на нее оформили ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Во втором квартале к нам хотят привезти Avatr 12, а в четвертом — Avatr 07.

В конце декабря портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности Avatr 11 для нашего рынка, включая техническую начинку.