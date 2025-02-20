Кроссовер Geely EX5 получил официальный ценник в России

Новый Geely EX5 построен на фирменной модульной архитектуре, созданной специально для электромобилей. Переднеприводный SUV приводит в движение силовая установка «11 в 1», электромотор на пике выдает 218 л.с. Гарантия на кроссовер составляет 150 тыс. км пробега или 6 лет — в зависимости от того, что наступит раньше. Дату начала продаж в России пока держат в секрете.

В России за новый EX5 в базовом исполнении Pro дилеры Geely просят минимум 4 099 990 рублей. При использовании схемы Trade-in кроссовер можно будет приобрести по цене от 3 749 990 рублей. Автомобиль изначально подготовлен к нашим суровым климатическим условиям. Предусмотрен обогрев мультируля, обоих рядов сидений, зоны покоя стеклоочистителей. Та же функция распространяется на форсунки стеклоомывателя, наружные зеркала и заднее стекло.

Уже на старте Geely EX5 получил полностью светодиодную оптику, 10,2-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс с 15,4-дюймовым тачскрином. Плюс шесть динамиков, столько же подушек безопасности, система курсовой устойчивости и пачка водительских ассистентов.

В топовой комплектации Max новинка обойдется минимум в 4 399 990 рублей, с учетом спецпрограмм EX5 можно «угнать» за 4 049 990 рублей. К преимуществам старшей версии относятся кресла с вентиляцией и массажем, 16 динамиков, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски и панорамная крыша с люком. Одна из главных «фишек» — комплекс активной безопасности ADAS, который в том числе способен помешать фронтальному столкновению.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно писал о технической начинке и комплектациях Geely EX5.