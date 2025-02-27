Электрический кроссовер Geely EX5 начнут продавать в России весной

Первая партия «электричек» EX5 доехала до дилерских шоу-румов в нашей стране. Новая модель от хорошо известного в России китайского автоконцерна Geely оснащается продвинутой силовой установкой «11 в 1». В ее состав входит 218-сильный электродвигатель, в основе машины лежит фирменная модульная архитектура. Ожидается, что продажи на рынке РФ начнутся в марте.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал «Китайские автомобили». Он же опубликовал фотографию новинки — в качестве подтверждения того, что новый EX5 действительно добрался до дилеров Geely. Уточняется, что кроссовер попал в кадр на парковке одного из московских автосалонов.

«Электричку» Geely EX5 предложат россиянам в комплектациях Pro и Max. Минимальный ценник — 4 099 990 рублей без учета спецпрограмм. За эти деньги покупатель сразу получает LED-оптику, систему курсовой устойчивости и набор других ассистентов для водителя.

В салоне установлена цифровая комбинация приборов с диагональю экрана 10,2 дюйма, у тачскрина мультимедийного комплекса она достигает 15,4 дюйма. Плюсуем ко всему перечисленному полдюжины динамиков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности оснащения Geely EX5, включая топовое исполнение Pro и его ценник.