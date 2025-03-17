Продажи электрокроссовера Geely EX5 официально стартовали в России

Китайский автогигант Geely объявил о начале российских продаж электрического кроссовера EX5. Он доступен клиентам в комплектациях Pro и Max. Минимальная цена составляет 4 099 990 и 4 399 990 рублей соответственно. Однако с учетом спецпрограмм стартовый прайс выглядит привлекательнее — 3 749 990 и 4 049 990 «целковых». Производитель дает гарантию на 150 тыс. км пробега или шесть лет — в зависимости от того, что наступит раньше.

Новинку предлагают в двух исполнениях

Переднеприводный Geely EX5 приводит в движение продвинутая силовая установка «11 в 1». Пиковая отдача составляет 218 л.с., на ускорение до «сотни» кроссоверу требуется 6,9 секунды. При максимальном заряде литий-железо-фосфатной батареи электрокар способен проехать до 430 км. Он построен на передовой фирменной модульной архитектуре GEEA 3.0.

В изначальный набор оснащения включен «зимний пакет», предусматривающий обогревы внешних зеркал, обоих рядов сидений, руля, а также зоны покоя передних стеклоочистителей и форсунок стеклоомывателя. Клиентов должны порадовать LED-оптика и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски снаружи, а внутри — 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и 15,4-дюймовый экран мультимедийного комплекса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности комплектаций нового Geely EX5.