Стартовал предсерийный выпуск «бюджетного» электрокара «Автотора»

Электромобиль категории L7, разработанный в нашей стране, добрался до стадии предсерийного производства. Новинка представляет собой компактный ситикар, созданный калининградским «Автотором». Проект называют уникальным за счет комплексного подхода к импортозамещению. Все ключевые узлы и агрегаты разработаны и сделаны в нашей стране.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александра Сорокина. По его словам, вес автомобиля позволила снизить конструкция с использованием алюминия и полимерных материалов. Выбранные технологии поспособствовали оптимизации производственных расходов.

Мотор, аккумуляторы, а также инвертор и системы управления электрокара являются полностью отечественными. Эксперты столичного политеха создали CAN-шину и помогли оптимизировать рулевое управление и подвеску. При разработке в ход шло 3D-моделирование, цифровые двойники и виртуальные тесты. Это дешевле и быстрее, чем «живые» дорожные испытания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно рассказывал, для какой категории россиян предназначен новый электромобиль «Автотора» и сколько будет стоить эта «зеленая» новинка.