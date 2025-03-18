Стартовал предсерийный выпуск «бюджетного» электрокара «Автотора»

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александра Сорокина. По его словам, вес автомобиля позволила снизить конструкция с использованием алюминия и полимерных материалов. Выбранные технологии поспособствовали оптимизации производственных расходов.
Мотор, аккумуляторы, а также инвертор и системы управления электрокара являются полностью отечественными. Эксперты столичного политеха создали CAN-шину и помогли оптимизировать рулевое управление и подвеску. При разработке в ход шло 3D-моделирование, цифровые двойники и виртуальные тесты. Это дешевле и быстрее, чем «живые» дорожные испытания.
Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно рассказывал, для какой категории россиян предназначен новый электромобиль «Автотора» и сколько будет стоить эта «зеленая» новинка.