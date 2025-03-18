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Стартовал предсерийный выпуск «бюджетного» электрокара «Автотора»

Новинка предназначена для студентов и молодых семей

Электромобиль категории L7, разработанный в нашей стране, добрался до стадии предсерийного производства. Новинка представляет собой компактный ситикар, созданный калининградским «Автотором». Проект называют уникальным за счет комплексного подхода к импортозамещению. Все ключевые узлы и агрегаты разработаны и сделаны в нашей стране.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Стартовал предсерийный выпуск «бюджетного» электрокара «Автотора»

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александра Сорокина. По его словам, вес автомобиля позволила снизить конструкция с использованием алюминия и полимерных материалов. Выбранные технологии поспособствовали оптимизации производственных расходов.

Мотор, аккумуляторы, а также инвертор и системы управления электрокара являются полностью отечественными. Эксперты столичного политеха создали CAN-шину и помогли оптимизировать рулевое управление и подвеску. При разработке в ход шло 3D-моделирование, цифровые двойники и виртуальные тесты. Это дешевле и быстрее, чем «живые» дорожные испытания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно рассказывал, для какой категории россиян предназначен новый электромобиль «Автотора» и сколько будет стоить эта «зеленая» новинка.

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