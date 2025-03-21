Tesla отзывает все свои Cybertruck из-за риска потери крыши

Производитель электрокаров «Тесла» столкнулся с очередной неприятностью, связанной с заводскими дефектами пикапов Cybertruck. На сей раз владельцы пожаловались на кузовные панели, которые отлетают от автомобиля прямо во время движения. После полутора сотен официальных претензий по этому поводу завод-изготовитель решился на масштабный отзыв, затрагивающий 46 096 машин.

Как сообщает Carscoops, в Tesla предполагают, что заявленная проблема обнаружится всего у 1% проданных Cybertruck. При этом сервисная кампания касается экземпляров, проданных с ноября 2023-го по 27 февраля текущего года. То есть речь идет об абсолютно всех авто с момента начала их реализации.

Массовые жалобы владельцев связаны с крышей электропикапа, которая внезапно отваливается на ходу. Проблема затрагивает отделку из нержавеющей стали, которая идет от задних боковых дверей до ветрового стекла. Ничего умнее, как посадить соответствующий стальной элемент только на клей, представители «Теслы» в свое время почему-то не придумали. Позже выяснилось, что клей теряет свои свойства со временем, поскольку его состав уязвим к воздействию окружающей среды.

В итоге Tesla заменит проблемный клей на другой, не боящийся дождя и прочих осадков. Для надежности конструкцию закрепят металлическим стержнем.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у десятков тысяч Tesla Cybertruck нашли опасный сбой.