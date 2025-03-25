Российский рынок электрокаров с пробегом прибавил 22%

Россияне все чаще предпочитают покупать подержанные электромобили. Уже пять месяцев подряд этот сегмент демонстрирует рост, начиная с прошлогоднего октября. За февраль 2025 года граждане страны приобрели 819 «электричек» с пробегом, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Тогда своих владельцев нашел 671 экземпляр.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты выяснили, что в конце зимы больше трети купленных в нашей стране электрокаров носили шильдик Nissan. Если говорить о цифрах — это 35% или 290 машин. На втором месте по популярности расположился Zeekr за счет 133 реализованных «зеленых» авто. Третья позиция досталась Tesla, сумевшей продать 107 штук. Остальные игроки рынка на смогли преодолеть барьер в сотню проданных экземпляров.

На вторичке самым востребованным электрокаром в России продолжает оставаться Nissan Leaf, в феврале он разошелся тиражом в 286 машин. В свою очередь Zeekr сумел реализовать 90 автомобилей с индексом 001. Помимо них, в первую пятерку по продажам вошли Tesla Model 3 и Evolute I-Pro, Tesla Model Y.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начались тесты беспроводной зарядки для электрокаров.