Продажи «несуществующего» кроссовера Xiaomi YU7 начались в России

Столичный дилер Frank Auto объявил о приеме заказов на новый китайский кроссовер Xiaomi YU7 2025 года выпуска. Стоимость SUV — 4 650 000 рублей. И все бы хорошо, но эта модель еще не представлена даже на рынке КНР. Как сообщил сайт «Китайские автомобили», в Поднебесной машина дебютирует летом, однако точных дат пока что нет.

Автомобиль еще не дебютировал даже на китайском рынке

Тем не менее, отечественный дилер обещает потенциальным клиентам «отличное сочетание стиля и производительности». Автомобиль предлагают только в черном цвете. Под капотом кроссовера могут стоять один или два мотора мощностью от 320 до 691 л.с., максимальный запас хода может составить 770 км. Ждать доставки Xiaomi YU7 на заказ придется несколько месяцев.

Что касается более подробных технических характеристик, то базовую версию YU7 оснащают одним электродвигателем мощностью 320 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена отметкой 240 км/ч. Производитель пока не раскрывает емкость батареи и запас хода.

Топовые версии кроссовера оснастят двумя электромоторами, в сумме выдающими 691 лошадиную силу. Максимальная скорость в этом случае — 253 км/ч. Емкость батареи и запас хода также пока неизвестны.

Напомним, что первые официальные изображения кроссовера Xiaomi YU7 опубликовали в декабре 2024-го. Стоимость автомобиля в перерасчете на рубли оценивали тогда в 4,2—5,5 млн. руб.