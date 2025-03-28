Раскрыты новые подробности о седане Exlantix ES для России

Габариты «китайца» составляют, напомним, 4945х1474х1978 мм. При колесной базе в 3000 мм дизайнеры смогли сделать линии кузова плавными и сохранить элегантность экстерьера, не навредив полезному объему салона. Коэффициент аэродинамического сопротивления (0,205) заявлен как самый низкий в классе. Панорамная крыша состоит из двух слоев.
Задний спойлер получил двухступенчатую регулировку. В том числе благодаря ему «батарейный» Exlantix ES выезжает из первой «сотни» за 3,7 секунды, гибридной модификации требуется 4,3 секунды.
К особенностям Exlantix ES также относят горизонтально встроенные кристаллические фонари на корме. Они сделаны из 288 LED-элементов, что обеспечивает дополнительный внешний акцент. Колесные диски могут похвастать многоспицевым оформлением.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский дебют бренда Exlantix состоится в апреле. Первенцем марки на нашем рынке станет кроссовер ET.