Раскрыты новые подробности о седане Exlantix ES для России

Первая партия премиальных седанов Exlantix ES должна добраться до России летом, если верить последним заявлениям официальных представителей марки. А пока китайские производители подогревают интерес к новинке разговорами о дизайне. Уточняется, что модель получила три награды в этой области за 12 месяцев. Мол, облик электрокара по достоинству оценили и немцы, и итальянцы, и американцы, поэтому он собрал лавры премий iF Award, A' Design Award и Muse Design Platinum Award.

Четырехдверку обещают привезти к нам уже этим летом

Габариты «китайца» составляют, напомним, 4945х1474х1978 мм. При колесной базе в 3000 мм дизайнеры смогли сделать линии кузова плавными и сохранить элегантность экстерьера, не навредив полезному объему салона. Коэффициент аэродинамического сопротивления (0,205) заявлен как самый низкий в классе. Панорамная крыша состоит из двух слоев.

Задний спойлер получил двухступенчатую регулировку. В том числе благодаря ему «батарейный» Exlantix ES выезжает из первой «сотни» за 3,7 секунды, гибридной модификации требуется 4,3 секунды.

К особенностям Exlantix ES также относят горизонтально встроенные кристаллические фонари на корме. Они сделаны из 288 LED-элементов, что обеспечивает дополнительный внешний акцент. Колесные диски могут похвастать многоспицевым оформлением.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский дебют бренда Exlantix состоится в апреле. Первенцем марки на нашем рынке станет кроссовер ET.