В России пересмотрят концепцию развития электромобильности

Как сообщает «Интерфакс», перезагрузкой концепции займется подкомиссия по развитию электромобилестроения в составе комиссии РСПП по автопрому и сельхозмашиностроению. В организацию вошли более 40 игроков отрасли, в том числе Ростех, Росатом, КамАЗ, ГАЗ и Москвич.
Разработано 50 монетарных и немонетарных мер поддержки отрасли, в основу должен лечь комплексный подход к развитию электромобильности — сочетание льготных инструментов для финансирования создания инфраструктуры, чей срок окупаемости уменьшается за счет адресной поддержки спроса. В сегменте коммерческой эксплуатации наиболее перспективным пока считается льготный лизинг с увеличенной скидкой и пониженной процентной ставкой при покупке электрокаров.
Правительству предложили создать квоты на использование электромобилей в корпоративных и государственных парках, а также увеличить объем дисконта для «зеленых» авто.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как в феврале изменился российский рынок электрокаров с пробегом.