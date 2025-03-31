В России пересмотрят концепцию развития электромобильности

Отечественные автоконцерны, представители смежных отраслей и эксперты подготовили идеи, призванные сделать актуальнее концепции развития производства и использования электротранспорта. Изначально продумывали два этапа до 2030 года. Не менее 25 тыс. электрокаров должны были сойти с российских конвейеров с 2021-го по 2024-й, шла речь о запуске 9,4 тыс. зарядных станций. Но результаты прошлого года оказались в 4 раза ниже плановых.

Поначалу у нас выпустили мало локальных моделей

Как сообщает «Интерфакс», перезагрузкой концепции займется подкомиссия по развитию электромобилестроения в составе комиссии РСПП по автопрому и сельхозмашиностроению. В организацию вошли более 40 игроков отрасли, в том числе Ростех, Росатом, КамАЗ, ГАЗ и Москвич.

Разработано 50 монетарных и немонетарных мер поддержки отрасли, в основу должен лечь комплексный подход к развитию электромобильности — сочетание льготных инструментов для финансирования создания инфраструктуры, чей срок окупаемости уменьшается за счет адресной поддержки спроса. В сегменте коммерческой эксплуатации наиболее перспективным пока считается льготный лизинг с увеличенной скидкой и пониженной процентной ставкой при покупке электрокаров.

Правительству предложили создать квоты на использование электромобилей в корпоративных и государственных парках, а также увеличить объем дисконта для «зеленых» авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как в феврале изменился российский рынок электрокаров с пробегом.