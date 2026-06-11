Раскрыты характеристики электрической версии Voyah Taishan

Китайская компания Voyah, которая, кстати, официально представлена в нашей стране, расширит линейку модификаций кроссовера Taishan. Помимо гибридной версии, покупателям будет доступна чистокровная «электричка». Стали известны ее первые характеристики.

Кроссовер должен появиться в России в 2026 году в виде гибрида

Как сообщает ресурс AutoHome, электрический Voyah Taishan получит пару соответствующих моторов. Первый, выдающий 238 л.с., китайские производители установят на передней оси. Задней достанется 408-сильный агрегат. Прилагается литий-ионный тяговый аккумулятор, но его емкость пока остается загадкой. Максимальная скорость ограничивается отметкой 200 км/ч.

Кузов электрокроссовера вытянут в длину на 5230 мм, ширина составит 2025 мм, а длина — 3120 мм. Проще говоря, габариты останутся прежними — такими же, как у гибрида. Правда, последний, как оказалось, будет менее мощным. Похоже, что экстерьер дизайнеры решили не трогать, кроссоверу полагаются 22-дюймовые колеса и двухцветная окраска кузова. Снаряженная масса — 2920 кг.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России презентовали новейший кроссовер Voyah Taishan. В конечном итоге до нас должен добраться автомобиль с шестиместным салоном.