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Раскрыты характеристики электрической версии Voyah Taishan

Кроссовер должен появиться в России в 2026 году в виде гибрида

Китайская компания Voyah, которая, кстати, официально представлена в нашей стране, расширит линейку модификаций кроссовера Taishan. Помимо гибридной версии, покупателям будет доступна чистокровная «электричка». Стали известны ее первые характеристики.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Раскрыты характеристики электрической версии Voyah Taishan

Как сообщает ресурс AutoHome, электрический Voyah Taishan получит пару соответствующих моторов. Первый, выдающий 238 л.с., китайские производители установят на передней оси. Задней достанется 408-сильный агрегат. Прилагается литий-ионный тяговый аккумулятор, но его емкость пока остается загадкой. Максимальная скорость ограничивается отметкой 200 км/ч.

Кузов электрокроссовера вытянут в длину на 5230 мм, ширина составит 2025 мм, а длина — 3120 мм. Проще говоря, габариты останутся прежними — такими же, как у гибрида. Правда, последний, как оказалось, будет менее мощным. Похоже, что экстерьер дизайнеры решили не трогать, кроссоверу полагаются 22-дюймовые колеса и двухцветная окраска кузова. Снаряженная масса — 2920 кг.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России презентовали новейший кроссовер Voyah Taishan. В конечном итоге до нас должен добраться автомобиль с шестиместным салоном.

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