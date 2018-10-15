Skoda выпустит новый компактный кроссовер

Представители компании Skoda утверждают, что по своим габаритам автомобиль будет крупней, чем Volkswagen T-Roc, но меньше, чем Skoda Karoq.

В основу кроссовера ляжет модульная платформа MQB A0, и скорей всего он вряд ли получит систему полного привода. Кроме трехцилиндровых моторов в силовую линейку войдут две четверки — бензиновая 1,5-литровая TSI и дизельная 1,6-литровая TDI. В качестве коробки передач предложат «механику» и «робот» DSG. Представители марки уверены, что новый кроссовер станет бестселлером в сегменте компактных SUV.

Напомним, что на днях компания Skoda опубликовала первое изображение будущего хетчбэка. Для интриги производитель показал лишь набросок в виде силуэта серийной модели, прототипом которой стал представленный на Парижском моторшоу Vision RS.