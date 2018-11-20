Ford выпустит новый кроссовер

На сегодняшний день новый кроссовер, который Ford явит публике в начале следующего десятилетия, носит заводское название Baby Bronco. Предполагается, что в продажу новинка поступит под другим именем: наиболее вероятно, что американцы используют обозначение Puma, зарегистрированное на днях, хотя не исключаются и другие варианты — Timberline и Maverick.

Разумеется, никакой технической информации о новом SUV представители компании Ford пока не раскрывают. По данным наших зарубежных коллег из Motor1, автомобиль построят на той же платформе, что лежит в основе последнего Focus. В модельной линейке «Пума» займет ступеньку между кроссоверами Kuga и Explorer. Доберется ли она когда-нибудь до России, сказать пока сложно.

Напомним, что в истории марки Ford уже была машина с названием Puma — компактное купе, спроектированное на «тележке» Fiesta. Правда, на конвейере это авто продержалось совсем недолго: производство модели наладили в 1997 году, а прекратили уже в 2001-м. Американцы приняли решение вывести «Пуму» с авторынка по причине низкого покупательского спроса.