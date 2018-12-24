Hyundai официально начинает продавать в России спортивные легковушки

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, весной 2019 года в России состоится презентация спортивного суббренда Hyundai N. «Горячими» станут даже самые бюджетные машины марки.
Лика Затворная

Первой ласточкой с литерой N окажется хетчбэк Hyundai i30, получивший агрессивного вида обвес, молдинги, иного оформления бамперы, решетку радиатора и колесные диски. В движение «псевдозажигалка» будет приводиться турбомотором мощностью 140 сил, сопряженным с семиступенчатым «роботом», либо с «механикой».

Помимо «подогретого» хетчбэка Hyundai i30 N в России появится одноименный фастбэк, а также подзабытая нашими соотечественниками модель Veloster N.

По мнению корейцев, сейчас весьма удачное время для вывода подобных машин, ибо ниша фактически свободна.

— Все исчезли, а мы приходим. Причем нам не будет стыдно ни за какие результаты продаж. Мы рассчитываем реализовать 200—300 автомобилей в год, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» грядущие планы управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

  • Фото: Виктория Базылева
  • Фото: Виктория Базылева

Напомним, что еще год назад компания намеревалась открыть продажи хетчбэка Hyundai i30, но в последствие от этой идеи отказалась. По словам г-на Калицева, «выводить убыточную модель, неинтересную для клиента — не целесообразно».

Что касается авто с шильдой N, то речь идет исключительно об имиджевом продукте, который в отличие от многих именитых марок корейцы могут себе позволить иметь на российском рынке.

Но это еще не все. Модными версиями с эффектным обвесом и стильными накладками обзаведутся и самые бюджетные модели. В частности, Hyundai Solaris, Creta, а вместе с ними Tucson и Santa Fe. Специально для этого готовится оригинальный стайлинг-пакет N-Line. Правда, раньше 2020 года мы его не увидим.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, дешевые машины, бюджетные авто, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, технология, автосалоны, купить машину, тюнинг
24 декабря 2018
749