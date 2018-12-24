Hyundai официально начинает продавать в России спортивные легковушки

Первой ласточкой с литерой N окажется хетчбэк Hyundai i30, получивший агрессивного вида обвес, молдинги, иного оформления бамперы, решетку радиатора и колесные диски. В движение «псевдозажигалка» будет приводиться турбомотором мощностью 140 сил, сопряженным с семиступенчатым «роботом», либо с «механикой».

Помимо «подогретого» хетчбэка Hyundai i30 N в России появится одноименный фастбэк, а также подзабытая нашими соотечественниками модель Veloster N.

По мнению корейцев, сейчас весьма удачное время для вывода подобных машин, ибо ниша фактически свободна.

— Все исчезли, а мы приходим. Причем нам не будет стыдно ни за какие результаты продаж. Мы рассчитываем реализовать 200—300 автомобилей в год, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» грядущие планы управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.