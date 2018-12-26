FAW назвал сроки появления в России нового Besturn X40

Чтобы как-то подогреть интерес российских потребителей к своей продукции, компания FAW («Первая китайская автомобильная корпорация») обещает расширить продуктовую линейку и привезти к нам еще один «паркетник»: он появится у дилеров в апреле-мае 2019 года.

В арсенале Besturn X40 будет только 1,6-литровый мощностью 108 л. с., работающий либо с пятискоростной механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом» производства японской Aisin.

В список оснащения «китайца» войдет мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином, задние парктроники и датчики контроля давления в шинах. Кроме того, уже в базе авто получит боковые подушки безопасности, крепления для детского кресла ISOFIX и легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов.