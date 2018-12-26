FAW назвал сроки появления в России нового Besturn X40

Один из старейших китайских автомобильных брендов FAW наконец-то определилась со сроками выхода на рынок России компактного кроссовера Besturn X40. На родине автомобиль начал продаваться в прошлом году, а до нас должен был добраться этой зимой. Но, судя по всему, планы компании поменялись.
Чтобы как-то подогреть интерес российских потребителей к своей продукции, компания FAW («Первая китайская автомобильная корпорация») обещает расширить продуктовую линейку и привезти к нам еще один «паркетник»: он появится у дилеров в апреле-мае 2019 года.
В арсенале Besturn X40 будет только 1,6-литровый мощностью 108 л. с., работающий либо с пятискоростной механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом» производства японской Aisin.
В список оснащения «китайца» войдет мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином, задние парктроники и датчики контроля давления в шинах. Кроме того, уже в базе авто получит боковые подушки безопасности, крепления для детского кресла ISOFIX и легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов.
В конкуренты новинки бренд записал Changan CS35 и Chery Tiggo 3. Ценники на новинку озвучат ближе к старту продаж.
Как писал портал «АвтоВзгляд», FAW еще весной обещал отечественным покупателям сразу два новых компактных кроссовера: кроме Besturn X40 к нам должен был приехать еще и FAW D60. Причем запуск первого планировался на эту зиму, а второй должен был появиться еще осенью. Но, видимо, что-то пошло не так. Возможно, на ситуацию повлияли мизерные продажи: за год в России реализовали всего 1400 автомобилей FAW.