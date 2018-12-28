JAC будет продавать в России два новых бюджетных кроссовера

В 2019 году на российском рынке появятся в продаже два свежих паркетника — среднеразмерный JAC S7 и компактный S4. Вместе с пополнением модельного ряда китайский производитель расширяет в России дилерскую сеть.
Переднеприводный JAC S4 с колесной базой размером в 2 620 мм на китайском рынке предлагается с двумя силовыми агрегатами — 1,5-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 150 л. с. и 1,6-литровой «четверкой» с отдачей 120 л. с.
В качестве коробки передач доступны шестискоростная «механика» либо бесступенчатый «вариатор». В Китае стартовая стоимость модели в переводе на наши деньги составляет почти 700 000 рублей.
Колесная база среднеразмерного JAC S7 растянулась на 2 750 мм, и благодаря этому кроссовер предлагается в версии с тремя рядами сидений. На родном рынке его силовая линейка состоит из двух моторов с турбонаддувом — объемом 1,5 л мощностью 163 л. с. и 2,0-литровым с отдачей 177 л. с.
Оба силовых агрегата могут быть укомплектованы шестиступенчатой «механикой», либо шестискоростным «роботом». Система полного привода для JAC S7 также не предусмотрена. Китайская цена паркетника в пересчете на нашу валюту составляет 1 100 000 рублей.
По предварительной информации JAC S4 будет поставляться на российский рынок из Китая, а сборку S7 для наших покупателей наладят в Казахстане.