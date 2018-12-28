JAC будет продавать в России два новых бюджетных кроссовера

Колесная база среднеразмерного JAC S7 растянулась на 2 750 мм, и благодаря этому кроссовер предлагается в версии с тремя рядами сидений. На родном рынке его силовая линейка состоит из двух моторов с турбонаддувом — объемом 1,5 л мощностью 163 л. с. и 2,0-литровым с отдачей 177 л. с.

Оба силовых агрегата могут быть укомплектованы шестиступенчатой «механикой», либо шестискоростным «роботом». Система полного привода для JAC S7 также не предусмотрена. Китайская цена паркетника в пересчете на нашу валюту составляет 1 100 000 рублей.

По предварительной информации JAC S4 будет поставляться на российский рынок из Китая, а сборку S7 для наших покупателей наладят в Казахстане.