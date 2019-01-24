Skoda раскрыла имя нового кроссовера

Фото: Skoda
Компания Skoda поделилась новыми подробностями о новом кроссовере: специалисты бренда наконец-то определились с его названием. Чехи не стали изменять своим традициям, и действительно — имя «паркетника» начинается на K и заканчивается на Q.
Светлана Ермолаева

Не так давно было сделано предположение, что новый представитель сегмента SUV получит название Kosmiq. Но оно оказалось ошибочным. Просто никто не мог предположить, что самый компактный «паркетник» в линейке получит точно такое же имя, как и уже представленный в Китае кроссовер Skoda Kamiq. Причем там одноименная модель выступает в одном классе с Volkswagen Tiguan. Но маркетологам это решение показалось вполне логичным.

Skoda Kamiq для европейских потребителей дебютирует на автосалоне в Женеве. Крупнейшая автовыставка Нового Света стартует пятого марта и продлится до 17 числа. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в основу авто легла модульная платформа MQB (Modular Transverse Matrix). Новинка создана в одном стиле с прототипом Vision X и получила передние фары с верхним расположением дневных ходовых огней, а также с интегрированными «поворотниками».

Авто встанет на ступеньку ниже Skoda Karoq и составит конкуренцию немецкому соплатформеннику Volkswagen T-Cross. Предполагается, что «чех» унаследует у него силовую гамму.

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24 января 2019
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