Как заработать десятки тысяч рублей на старых запчастях, не выходя из дома

Двигатель автомобиля перестал выдавать прежний результат, начал «задыхаться», а на приборной панели загорелась грустная пиктограмма check engine. На СТО вынесли вердикт: катализатор забит, требуется немедленная замена. Операция не из дешевых, ведь само устройство стоит немалых денег, а на проблемы с экологией нам пока разрешено закрывать глаза. Так что ставим «обманку» и едем дальше, наслаждаясь вновь обретенной мощностью своего мотора.

На вопрос о старом, отходившем свой век катализаторе, смело отвечаем, что его можно выбросить. Действительно, зачем нужна это грязная, пахучая, неприглядного вида железка. Мастер кивнет и аккуратно отнесет прибор в специальное место. Еще бы, ведь за ним скоро приедут и заплатят до 35 000 рублей! За килограмм! А катализатор Mitsubishi Pajero, например, весит два кило!

Дело в том, что корпус катализатора изнутри покрыт драгоценными металлами — родием, палладием и платиной, которые при определенном навыке и наличии оборудования можно извлечь. Именно это напыление и позволяет снизить количество вредных выхлопных газов, отправляющихся в атмосферу их выхлопной трубы автомобиля. Стоимость каждого из элементов значительно выше, чем, например, стоимость золота. Поэтому в каждом автосервисе имеется телефон человека, готового приехать и выкупить даже одну отработавшую свое деталь.