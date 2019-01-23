Как заработать десятки тысяч рублей на старых запчастях, не выходя из дома

Фото magenesmi.com
Каждый владелец подержанного авто рано или поздно сталкивался с проблемой забитого катализатора, который нужно поменять на новый или поставить «заглушку». Но далеко не все знают, что отработавший свой век узел стоит немалых денег. И владельцы автосервисов этим активно пользуются.
Эдуард Раскин

Двигатель автомобиля перестал выдавать прежний результат, начал «задыхаться», а на приборной панели загорелась грустная пиктограмма check engine. На СТО вынесли вердикт: катализатор забит, требуется немедленная замена. Операция не из дешевых, ведь само устройство стоит немалых денег, а на проблемы с экологией нам пока разрешено закрывать глаза. Так что ставим «обманку» и едем дальше, наслаждаясь вновь обретенной мощностью своего мотора.

На вопрос о старом, отходившем свой век катализаторе, смело отвечаем, что его можно выбросить. Действительно, зачем нужна это грязная, пахучая, неприглядного вида железка. Мастер кивнет и аккуратно отнесет прибор в специальное место. Еще бы, ведь за ним скоро приедут и заплатят до 35 000 рублей! За килограмм! А катализатор Mitsubishi Pajero, например, весит два кило!

Дело в том, что корпус катализатора изнутри покрыт драгоценными металлами — родием, палладием и платиной, которые при определенном навыке и наличии оборудования можно извлечь. Именно это напыление и позволяет снизить количество вредных выхлопных газов, отправляющихся в атмосферу их выхлопной трубы автомобиля. Стоимость каждого из элементов значительно выше, чем, например, стоимость золота. Поэтому в каждом автосервисе имеется телефон человека, готового приехать и выкупить даже одну отработавшую свое деталь.

Но не спешите хвататься за прибыльную идею. Получение драгметаллов из катализатора — дело непростое, связанное с большим количеством процедур. Платину и родий «добывают» с помощью окислителей, а палладий получают методом фторирования. Это технически сложно, требует наличия определенных химических составов и специального оборудования.

К тому же количество драгоценного металла, полученного из одного катализатора, не так уж велико: например, палладия в устройстве — всего 0, 08% от общего веса. Родия и того меньше — 0,006%. В катализаторах Mercedes содержится платина: 0,12% от общей массы катализатора. С учетом его общего веса — 1,2 кг — после всех процедур получим всего 1,44 грамма драгоценного металла.

Долго, сложно, затратно. Но почему бы не сдать катализатор в переработку самостоятельно? Так, например, обычный катализатор от иномарки японского происхождения весом 1300 грамм, готовы забрать в один день за 19 110 рублей. Деталь от внедорожника, того же Mitsubishi Pajero, весит значительно больше и принесет уже 29 400 рублей. Ехать никуда не надо — техник приедет с весами в удобное для вас место и тут же выплатит компенсацию. Неплохой повод призадуматься и все же положить этот кусок железа в багажник. Можно даже заранее приготовить мягкую тряпочку или подушку, чтобы подложить под это «сокровище».

автосервис, ремонт, запчасти
23 января 2019
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