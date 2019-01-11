Все включено: Volkswagen Tiguan получил новую версию

Volkswagen Tiguan All Inclusive вышел ограниченной серией и оснащен либо 125-сильным мотором, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой», либо с движком мощностью 150 «лошадей», агрегатированным с семидиапазонной DSG. В обоих случая привод — только передний.

«Паркетник» в новом варианте отличается от «Тигуана» в стартовой комплектации боковыми зеркалами с электроприводом, «лобовухой» с электроподогревом и светодиодной головной оптикой. Передние сиденья получили регулируемые в двух плоскостях подголовники и поясничный подпор. А под креслами появились ящики для хранения мелочей.

Кроме того, новинка может похвастать датчиками дождя, автокорректором фар и автоматическим управлением ближним светом, а также продвинутой противоугонной системой, мультимедийным комплексом с восьмидюймовым экраном и камерой заднего вида.

Стоимость Tiguan All Inclusive начинается от 1 499 000 рублей, притом что прайс на авто в базе стартует от 1 429 000 «целковых». Стоит добавить, что при покупке такого кроссовера доступен опциональный пакет Plus за 35 000, включающий систему бесключевого доступа и электропривод задней двери.