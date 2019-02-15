Кроссовер Honda Pilot обновился для России

Большой флагманский Honda Pilot, переживший обновление, отличается переработанным передним бампером и посвежевшей фальшрадиаторной решеткой с большим количеством хрома, а также новыми блестящими декоративными элементами. Кроме того, колесные диски обзавелись оригинальным дизайном.

Кстати, автомобиль уже в базовом варианте исполнения предлагает светодиодную головную оптику, включая «противотуманки», дневные ходовые огни и ближний свет. В салоне тоже не без изменений: между водителем и передним пассажиром появился широкий подлокотник. Не густо!

А вот в подкапотном пространстве новшеств никаких. Авто приводится в движение тем же трехлитровым мотором V6 мощностью 249 л. с., выступающим вкупе с шестиступенчатым «автоматом» и системой полного привода, позволяющей выбирать между несколькими режимами движения.

Как уже писал ранее портал «АвтоВзгляд», продажи «Пилота» 2019 модельного года стартуют весной. Точная дата, а также комплектации и цены будут объявлены позже. Сейчас в России дорестайлинговая модель оценивается в 3 124 900 рублей.